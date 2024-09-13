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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale ve satış açıklaması

13.09.2024 - 15:26 | Son Güncelleme :
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale ve satış açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvil ihalesi düzenlerken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Bakanlık, 17 Eylül'de ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin de ilk ihracı gerçekleştirilecek.


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