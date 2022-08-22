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Büyürsek vergi gelirlerine katkı sağlarız

22.08.2022 - 08:51
Büyürsek vergi gelirlerine katkı sağlarız | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, bankacılıktan sonra, Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektörün sigortacılık olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Benli, TSB’nin, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladıkları ‘Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi Raporu’na değindi. Raporda, sigortacılık için öngörülen muhtemel büyüme senaryolarının milli ekonomi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin ortaya konduğunu belirterek, yapılan analizlerde uygun kamu politikaları ile gelişmekte olan muadil ülkeler arasında pozitif ayrışmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Benli, araştırma sonuçlarına göre sigortalılık oranının mevcut yüzde 2.2 oranından, muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 3.2’ye çıkmasının, sektörel bazda yüzde 45’lik bir büyümeye tekabül ettiğini vurgulayarak, “Potansiyel Senaryoda oluşabilecek doğrudan ve dolaylı etkiler birlikte değerlendirildiğinde ekonomi için GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 3.51’lik büyüme ve 197.8 milyar TL’lik artışa karşılık gelmesi bekleniyor. Bunun 74.6 milyar TL’lik kısmının doğrudan etki, geri kalan 123.2 milyar TL’lik kısmının dolaylı etki kanallarından geleceği tespit ediliyor” dedi.

Bir diğer senaryonun ‘Pozitif Ayrışma’ olarak adlandırıldığına değinen Benli, şunları söyledi: “Sigortalılık oranının yüzde 2.2’den yüzde 4.5’e çıkması ile ekonomi için GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 7.46’lık büyümeyle 421 milyar TL’lik artış sağlayacağı öngörülüyor. Bunun 149.2 milyar TL’lik kısmı doğrudan, 271.8 milyar TL’lik kısmının dolaylı etki kanallarından geleceği tespit ediliyor.” Raporun tüm sonuçlarını sonbaharda kamuoyu ile paylaşacaklarını vurgulayan Benli, “Bu senaryolar altında, sigorta sektörünün, potansiyel büyüklüğüne ulaşması veya muadil ülkelerden pozitif ayrışması durumunda merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerine yapacağı katkı ile birlikte bütünsel büyümeyi desteklemesini bekliyoruz” dedi.


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