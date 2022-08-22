Otomotiv üretimi yüzde 5 arttı | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adedi bulurken, otomobil ihracatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. Bu dönemde, ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 7 daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında daraldı ve 319 bin 313 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2022 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 0.5, otomobil pazarı yüzde 1 oranında arttı.

Etiketler