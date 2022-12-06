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Büyümeye sigortacı dopingi

06.12.2022 - 10:09 | Son Güncelleme :
Büyümeye sigortacı dopingi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği, Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’nin sonuçlarını açıkladı. TSB Başkanı Atilla Benli, sigortalılık oranının, muadil ülkeler seviyesine çıkması halinde GSYH’nın (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 3.5 büyüyeceğini ve 197.8 milyar liralık artış olacağını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sigortalılık oranının yüzde 2.2’den, yüzde 3.2’ye çıkması halinde sigorta pazarı yüzde 45 büyüyecek ve bu büyüme de Türkiye’nin GSYH’da 197 milyar TL’lik artış yaratacak. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Araştırma Merkezi ile birlikte hazırladığı ‘Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’ sonuçları düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Toplantıya TSB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi’nden Prof. Dr. Gökhan Özartan ve Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu katıldı.

230 TRİLYON TL TEMİNAT

Toplantıda konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, sigorta ve emeklilik sektörünün; 2021 sonunda 427 milyar liralık aktif büyüklüğe, 104.9 milyar lira prim üretimine ulaştığını ve sektörün GSYİH’nın 32 katına ulaşan 230 trilyon lira tutarında teminat sağladığını söyledi. 2022’nin 3. Çeyreğinde sektörün aktif büyüklüğünün 616 milyar liraya, prim üretiminin ise 146.8 milyar liraya çıktığını belirten Benli, sigortacılığı, hızla büyüyen dev bir ekosistem olarak tanımladı.

197.8 MİLYAR ARTIŞ

Atilla Benli, Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’ni, sigorta ve emeklilik sektörlerinin büyüme potansiyelini ve bunu hayata geçirebilecek adımları tespit etmek amacıyla hazırladıklarını ifade ederek, “Etki analizini, bu sektörün karar vericileri için hazırladık. Sigortalanma oranının artırılması için atılacak adımlar sonucunda sigorta ve emeklilik sektörlerinin ekonomiye yaratacağı katkıyı ortaya koyduk. Sigortalılık oranının, muadil ülkeler seviyesine çıkması halinde ülke GSYH’sında 197.8 milyar liralık artış olacak. Bu da Türkiye GSYH’sında yüzde 3.5’lik büyüme demektir” şeklinde konuştu.

1 PUANLIK ARTIŞ YÜZDE 45’LİK BÜYÜME DEMEK

Toplantıda,  Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’nin sonuçlarını Prof. Dr. Gökhan Özartan ve Doç. Dr. Orhan Erem açıkladı. Buna göre, sigorta sektöründe sigortalılık oranının (penetrasyon) yüzde 2.2 oranından, muadil ülkelerde gözlemlenen ortalama yüzde 3.2’ye çıkması, sektörel bazda yüzde 45’lik büyümeye karşılık geliyor. Etki Analizi’nde ‘potansiyel senaryo’ ve ‘pozitif ayrışma senaryosu’ olmak üzere iki farklı senaryo ortaya konuyor. Potansiyel senaryo, öngörülen penetrasyon artışı sayesinde Türkiye ekonomisi için GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 3.51’lik büyüme ve 197 milyar TL’lik artış söz konusu olurken; penetrasyon oranının yüzde 2.2’den yüzde 4,5’e yükseldiği öngörülen pozitif ayrışma senaryosunda ise GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 7.46’lık büyümeyle 421 milyar TL’lik artış sağlayacağı öngörülüyor.


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