Bütçe gerçekleşmeleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 44 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak ayında 44 milyar 276 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verildi.



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 321 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 21 milyar 359 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 299 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşti.



2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Ocak ayında 321 milyar 320 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar 958 milyon TL harcama yapıldı.



Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,2 iken 2023 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,7 oranında artarak 299 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,3 iken 2023 yılında yüzde 7,7 oldu.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 289 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 252 milyar 826 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 27 milyar 535 milyon TL oldu.



2022 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 176 milyar 2 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 64,2 oranında artarak 289 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,9 iken 2023 yılında yüzde 7,6 oldu.



2023 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 oranında artarak 252 milyar 826 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,7 iken 2023 yılında yüzde 7,9 oldu.

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