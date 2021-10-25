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Bundesbank: Almanya'nın büyümesi hız kesecek

25.10.2021 - 16:03
Bundesbank: Almanya'nın büyümesi hız kesecek | Ekonomi Haberleri

Bundesbank, Alman sanayisinin tedarik darboğazlarından olumsuz etkilenmesi nedeniyle ülke ekonomisindeki büyümenin dördüncü çeyrekte muhtemelen önemli ölçüde yavaşlayacağını duyurdu.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik ekim ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin yaz aylarında hizmet sektörünün ivme kazanmasıyla toparlanmaya devam ettiği ancak daha sonra hammadde ve ara ürünlere ilişkin darboğazların sanayi üretimini yavaşlattığı belirtildi.

Bankanın raporunda, “Darboğazlar Gayrisafi Yurt içi Hasıla'da (GSYH) daha da güçlü bir artışı engelledi. Özellikle otomotiv sanayisi yarı iletken darboğazlarından kötü bir şekilde etkileniyor. Mevcut çeyrekte, makroekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde daha zayıf büyümesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulunuldu. Yüksek enerji maliyetlerinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin Almanya’da tüketici güvenini etkileyeceğine yer verilen raporda, ülkede 2021’de GSYH’deki büyümenin Bundesbank’ın hazirandaki yüzde 3,7’lik büyüme beklentisinin önemli ölçüde altında kalacağına işaret edildi.

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Raporda, Almanya’da enflasyon oranının ağustosta yüzde 3,4'ten eylülde yüzde 4,1'e yükseldiğinin hatırlatılarak, enflasyonun yükselmeye devam etmesin beklendiği aktarıldı.

Bankanın raporunda, “Enflasyon oranı 2022’de kademeli olarak düşüşe geçmeden önce yükselmeye devam etmesi muhtemel.” denildi. Bundesbank, 11 Haziran'da, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,7'ye, 2022 için de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.


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