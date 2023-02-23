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Bulgaristan euroya geçecek mi?

23.02.2023 - 11:30 | Son Güncelleme :
Bulgaristan euroya geçecek mi? | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen kendi para birimi Leva'yı kullanan Bulgaristan için 2025 yılında euro kullanabileceğine dair gelişme yaşandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis "Bulgaristan, eğer hazır olur ise 2025'te euroya katılabilir" dedi. Dombrovskis, Bulgaristan'ın tüm kriterleri yerine getirmesi halinde Ocak 2025'ten itibaren euro bölgesine katılabileceğini kaydetti.

BULGARİSTAN VAZGEÇMİŞTİ

Bulgaristan, Ocak 2024'te Euro Bölgesi'ne katılma hedefinden vazgeçmişti.


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