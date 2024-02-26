Warren Buffett'ın sahip olduğu "para dağı" 2023'ün dördüncü çeyreğinde zirveye ulaştı. Ünlü milyarderin sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway, elinde 168 milyar dolar nakit olduğunu açıkladı. Şirketin varlıkları 15 ayda yaklaşık 60 milyar dolar arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ünlü milyarder Warren Buffett'in sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway, dördüncü çeyrek karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28 artırarak 8,481 milyar dolar olarak açıkladı. Şirketin büyüklüğü 905 milyar doları aştı. Bu açıklamanın ardından Berkshire hisseleri yükseldi.

Berkshire Hathaway'in cumartesi günü yayınlanan yıllık finansal raporuna göre, firma nakit stoğunu ve hazine bonolarını üç ayda yüzde 7 artırarak 168 milyar dolara çıkardı. Şirketin varlıklarının 15 ayda yaklaşık 60 milyar dolar arttığı bildirildi.

Haberin Devamı

Buffett ve ekibi yılın son çeyreğinde hisse senetlerine 7,3 milyar dolar yatırdı. Aynı zamanda 7,8 milyar dolarlık hisse satışı da yaptılar. Bu da net bazda 525 milyon dolarlık hisse senedini elden çıkardıkları anlamına geliyor. Şirket, tüm yıl boyunca 24 milyar dolarlık hisse sattı. 2022 yılında da 34 milyar dolarlık hisse satın alınmıştı.

Berkshire Hathaway'ın yatırım yaptığı kuruluşlar, sigorta ve demiryollarından imalat, emlak ve perakendeye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. ABD'nin güçlü ekonomik ortamanında birçok şirket de bilançolarını güçlendirdi.

Grubun faaliyet kazancı yüzde 28 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Tüm yıl kârı ise yüzde 21 arttı. Demiryolu ve enerji segmentlerindeki kazanç düşüşler, sigorta sektöründeki güçlü toparlanma ile dengelendi.

Berkshire'nın son olarak satın aldığı kamyoncular için dinlenme tesisi zinciri olan Pilot Travel Centers geçen yıl 57 milyar dolarlık ciddi bir gelir elde etti. Şirket 1 milyar dolarlık kar ile de Berkshire'ın mali durumuna önemli bir katkıda bulundu.

Etiketler