BRICS parası nedir, kimler kullanıyor?

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BRICS parası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri tarafından önerilen, ortak bir para birimi fikridir. Bu para birimi, özellikle ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmayı ve küresel ticarette doların hakimiyetini dengelemeyi amaçlar. Fikir henüz geliştirme aşamasındadır ve teknik, ekonomik ve politik düzeyde çeşitli çalışmalar gerektirir. BRICS ülkeleri, yerel paralarla ticareti teşvik ederken, uzun vadede küresel ticarette bir alternatif rezerv para birimi oluşturmayı hedefliyor.