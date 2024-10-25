Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:24
BRICS parası fikri, BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ABD dolarına olan bağımlılığı azaltma ve küresel ticarette doların hakimiyetine karşı bir denge oluşturma arzusuyla gündeme geldi. Küresel ekonomik sistemde daha fazla bağımsızlık isteyen bu ülkeler, dolardan uzaklaşarak ticaretlerinde kendi yerel para birimlerini kullanmayı teşvik etmek ve uzun vadede alternatif bir rezerv para birimi oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik baskılar bu fikrin hız kazanmasına neden oldu. Peki, BRICS parası nedir, kimler kullanıyor? İşte, o detaylar
BRICS parası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri tarafından önerilen, ortak bir para birimi fikridir. Bu para birimi, özellikle ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmayı ve küresel ticarette doların hakimiyetini dengelemeyi amaçlar. Fikir henüz geliştirme aşamasındadır ve teknik, ekonomik ve politik düzeyde çeşitli çalışmalar gerektirir. BRICS ülkeleri, yerel paralarla ticareti teşvik ederken, uzun vadede küresel ticarette bir alternatif rezerv para birimi oluşturmayı hedefliyor.