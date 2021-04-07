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BP borcunu 35 milyar dolara düşürdü

07.04.2021 - 09:40 | Son Güncelleme :
BP borcunu 35 milyar dolara düşürdü | Ekonomi Haberleri

BP, ocak-mart döneminde varlık satışlarından 4,7 milyar dolar gelir elde ederken, böylelikle yılın ilk çeyreği sonunda toplam net borcunun 35 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde varlık satışlarından 4,7 milyar dolar gelir elde edildi.
Bu kapsamda, şirketin geçen yılın son çeyreğinde 39 milyar dolar seviyesinde olan net borcu bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 35 milyar dolar seviyesine çekildi.

Şirket, daha önce net borcun 35 milyar dolara düşürülmesi yönündeki hedefin ancak 2021 yılının son çeyreğinde veya 2022 yılının ilk çeyreğinde tutturulabileceğini açıklamıştı.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bernard Looney, "Bu, ilk çeyrekteki çok güçlü performansımızla birlikte tahmin edilenden daha erken gerçekleşen bir sonuç." ifadesini kullandı.

BP, düşük karbonlu enerji üretimine geçiş hedefi doğrultusunda, 2025 yılına kadar toplam 25 milyar dolar değerinde varlık satışı planlıyor.

Merkezi Londra'da bulunan enerji şirketi, 2020 yılını 5,7 milyar dolar zararla kapatmış, şirket hisseleri aynı yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 45 değer kaybetmişti. BP'nin hisseleri, bu yıl itibarıyla yaklaşık yüzde 16 değer kazanmış durumda.


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