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Trump, milyarderler listesinde 300 sıra geriledi

07.04.2021 - 09:53
Trump, milyarderler listesinde 300 sıra geriledi | Ekonomi Haberleri

Trump, Forbes milyarderler listesinde 300 sıra geriye düşerek, 1299'uncu sırada yer aldı.

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes’a göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2,4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında 1299'uncu sırada yer aldı. Trump’ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

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Forbes’ın kayıtlarına göre, Trump, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3,5 milyar dolar civarındaydı. Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Trump’ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.


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