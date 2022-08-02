BOTAŞ’tan doğalgaz kararı | Ekonomi Haberleri

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; BOTAŞ tarafından yapılan tarife değişikliğine göre, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 10 arttırıldı ve doğalgaz fiyatı metreküp başına 12.5 liradan 13.75 liraya yükseldi. Haneler ve sanayiye satılan doğalgazın fiyatında ise değişiklik yapılmadı. BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgelerine (EB) doğalgaz sağlanmasına yönelik inşa edilecek iletim boru hatları için gerekli yatırımların, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği belirtilmişti. Söz konusu karar kapsamında yatırım yapılabilmesi için kriterleri sağlayan OSB ve EB’lerin bir yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmesi gerekeceği ifade edilmişti. Karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Başkanlık tarafından BOTAŞ yatırım programına alınacak.

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