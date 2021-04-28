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Borusan Holding yatırım hedeflerini açıkladı

28.04.2021 - 15:07
Borusan Holding yatırım hedeflerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Borusan Holding, 2021-2023 döneminde 5.9 milyar TL yatırım hedefliyor.

Borusan Holding 2021 - 2023 döneminde 5.9 milyar TL yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu. Borusan'dan yapılan açıklamada yatırım planlarına ilişkin başka detay yer almadı.

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Açıklamaya göre grup 2020 faaliyet dönemini 26.1 milyar TL ciro ve 2.6 milyar lira vergi öncesi kârla tamamladı. Şirketin aktif büyüklüğü ise 29.6 milyar TL'ye ulaştı.


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