Borsada iyimserlik

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Geçen yıl sağladığı getiri her ne kadar enflasyonun altında kalsa da dolar bazında son dokuz yılın zirvesini gören Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde, yeni yılın ilk günleri itibarıyla enflasyon iyimserliği yaşanıyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul enflasyonunu açıkladığı önceki gün, günü yüzde 1.33 değer kazanarak 9 bin 961,34 puandan tamamlayan endeks, dün ise güne yüzde 0.29 yükselişle 9 bin 990,42 puandan başladı. Ardından da psikolojik sınır olan 10 bin puan bandını aştı. Gün boyu yükseliş ivmesine devam eden endeks, haftayı yüzde 1.14 yükselişle 10 bin 75 puandan tamamladı. Önceki gün banka hisselerindeki güçlü pozitif eğilime dün de TÜFE’den destek geldi. Dünkü yükselişte, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi etkili oldu. Endeksin 10 bin 400 puana yükselip, bu seviyede kalıcı olması durumunda, yeni rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

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FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLEYEN VERİ

Dün yurtiçi piyasalarda gözler, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmişti. Piyasa açısından önemli olan, faiz indirimini destekleyebilecek bir verinin gelmesi idi. Beklenen oldu. TÜİK’in açıkladığı veriler enflasyondaki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyunca piyasadaki iyimserlik arttı. Açıklanan verilere göre, aralıkta aylık enflasyon yüzde 1.03, yıllık enflasyon yüzde 44.38 oldu. Uzmanların enflasyon tahmini de Reuters ve AA Finans anketinde aylık yüzde 1.61, yıllık yüzde 45.21 olmuştu. Böylece TÜİK’in açıkladığı rakam, beklentilerin altında kaldı. Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’ta yapacağı yılın ilk Para Politikası Kurulu’nda (PPK) yeni bir faiz indirimine daha gideceğine yönelik beklentiler, piyasadaki iyimserliği destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

İnfo Yatırım’ın araştırma notunda, enflasyondaki aylık bazda düşüş eğiliminin devam etmesi halinde endekste 10 bin 200 seviyesinin tekrar hedef haline gelebileceği belirtilmişti. Ak Yatırım’ın günlük bülteninde ise endeksteki 9 bin 870-9 bin 920 bandının üzerindeki kapanışın, ‘iyimserliğe geri dönüş’ olarak değerlendirildiği ifade edildi. Endekste 10 bin 50 ila 10 bin 250 puana yakın seviyenin direnç, 10 bin 415-10 bin 500 bandı üzeri ise ‘yeni geçiş bölgesi’ olarak değerlendiriliyor.

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Bu seviyenin aşılmasının yeni yükselişe destek olabileceği ve bu defa 11 bin 172 direncine yönelme yaşanabileceği raporlanıyor.

DOĞRU SEKTÖRÜ SEÇENE REEL GETİRİ

Öte yandan, geçen yıl temmuz ayında 11 bin 200 civarına yaklaşarak rekor kıran, ancak bu zirvesinin ardından düşüş eğilimine giren endeks, yıl sonuna kadar kazançlarının bir kısmını geri vermişti. Sene başından 22 Temmuz’a kadar yüzde 50 yükselen BIST 100 endeksi, 22 Temmuz-5 Kasım aralığında ise yüzde 23 düşüşle 8 bin 620 seviyesine çekilmişti. 2024 geneli değerlendirildiğinde ise, endeksin geçen yıl yüzde 31.6 getiri sağladığı görüldü. Bu getiri oranının enflasyonun altında kaldığına; bu yüzden de yatırımcılar için reel anlamda negatif seviyelerde gerçekleştiğine işaret eden analistler, doğru sektör seçimi yapabilen yatırımcıların ise önemli bir reel getiri sağladığına dikkat çekti. Yılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak düşüş eğilimi gösterse de endeks tarihte ilk kez 6 yıl üst üste yükseldi. Yılın son iki ayında özellikle ödemeler dengesindeki düzelme, rezervlerdeki artış, CDS’teki iyileşme ve enflasyonda yavaşlama eğiliminin güçlenmesi risk iştahını yeniden artırmış oldu.

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‘KREDİ FAİZLERİNDE GEVŞEME BAŞLADI’

Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre, 2024’ün dördüncü çeyreğinde yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma, yerini gevşemeye bıraktı. Diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da son bulduğu gözlendi. Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda bir miktar gevşeme başlayacağı yönünde oldu. 2024’ün dördüncü çeyreğinde konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın da sona erdiği görüldü. Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma olacağı yönünde oldu.