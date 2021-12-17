Borsa İstanbul'dan tarihi rekor | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, güne yüzde 2,09'luk yükselişle rekor seviyede başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek tüm zamanların rekor seviyesini 2406 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,09'luk yükselişle başlarken; endeks 47,61 puan artışla 2323 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, sonrasında da yükselişini sürdürürken tarihi rekor seviyesini 2406 puan seviyesine taşıdı. Endeks, gün içerisinde en düşük 2324 puan seviyesini görürken; saat 14.07 itibarıyla yüzde 3.80 oranında yükselişle 2365 puandan hareket ediyor.

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Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 2,58 değer kazancıyla hareket ederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3.98 ve 3.01 oranında yükselişte hareket ediyor.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 5,38’lik yükselişle tamamladı. Endeks 116,29 puan artışla 2.278,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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