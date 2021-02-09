Borsa İstanbul yükselişte | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 1.547,53 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,62 puan artışla 1.547,53 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

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Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin olumlu haber akışı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin beklentilerle alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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