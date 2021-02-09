Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! Rekor tazeledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 61,18 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,53 dolardan alıcı buldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisinin küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengelemesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın sürpriz kararıyla, OPEC grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

OPEC grubunun bu hamlesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talebin düşük seyrettiği petrol piyasasını dengelemeyi ve dolayısıyla fiyatları desteklemeyi amaçlıyor.

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı ve aşılama çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ekonomide toparlanma beklentilerini artırırken, vaka artış hızının gerilemesiyle salgında en kötünün geride kaldığı iyimserliği de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişe katkı sağladı. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi yüzde 0,20 düşüşle 90,75 dolar oldu.

Brent petrolde teknik olarak 61,07 ile 61,44 dolar aralığının direnç, 60,70 ile 60,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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