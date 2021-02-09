‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Bitcoin fiyatlarında rekor üzerine rekor Bitcoin fiyatlarında rekor üzerine rekor

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! Rekor tazeledi

09.02.2021 - 10:28
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! Rekor tazeledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 61,18 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,53 dolardan alıcı buldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisinin küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengelemesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın sürpriz kararıyla, OPEC grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

OPEC grubunun bu hamlesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talebin düşük seyrettiği petrol piyasasını dengelemeyi ve dolayısıyla fiyatları desteklemeyi amaçlıyor.

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı ve aşılama çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ekonomide toparlanma beklentilerini artırırken, vaka artış hızının gerilemesiyle salgında en kötünün geride kaldığı iyimserliği de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişe katkı sağladı. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi yüzde 0,20 düşüşle 90,75 dolar oldu.

Brent petrolde teknik olarak 61,07 ile 61,44 dolar aralığının direnç, 60,70 ile 60,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,60% Hacim : 37.073 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.536 09.02.2021 Yüksek 1.552
Açılış: 1.539
7,0715 Değişim: -0,02%
Düşük 7,0620 09.02.2021 Yüksek 7,1413
Açılış: 7,0732
8,5703 Değişim: 0,45%
Düşük 8,5143 09.02.2021 Yüksek 8,6212
Açılış: 8,5323
417,83 Değişim: 0,33%
Düşük 415,69 09.02.2021 Yüksek 422,53
Açılış: 416,46
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.