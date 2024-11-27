Borsa İstanbul için önemli tahminler... Ayı piyasası bitti mi? Uzmanlar yükselişi ne zaman öngörüyor?

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Borsa İstanbul tarihi zirvesinden sert düşüş yaşadı ve uzun süredir toparlanma eğilimi göstermiyordu. Son günlerde pozitif seyretme gayreti içinde çırpınan Borsa İstanbul'da faiz beklentileri alımları güçlendiriyor.

Uzmanların Merkez Bankası'nın faiz düşürmeye başlamasının çok yakında olduğunu belirtmesiyle birlikte mevduattan diğer yatırım araçlarına kayışın başlayacağı öngörülüyor.

Yabancı yatırımcılar bu yıl Türk hisse senetlerinde net 2.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ancak piyasa, Merkez Bankası'nın gevşemeye başlayabileceğini ima etmesinin ardından bu ay toparlanmanın ilk işaretlerini vermeye başladı.



Bloomberg'ün haberine göre, İstanbul Portföy'un yönetici ortağı Tufan Deriner, “Piyasa kesinlikle yabancı çıkışlarının bu kadar büyük olmasını beklemiyordu ve enflasyonun başlangıçta beklenenden daha katı olduğu kanıtlandı. Ancak en kötüsü muhtemelen geride kaldı. Sadece faiz indirimlerinin başlaması gibi bazı yeni katalizörlerin ortaya çıkması ve belirginleşmesi gerekiyor" dedi.

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Deriner "Türk hisse senetlerinin ana rakibi para piyasası fonları ve tahviller gibi faiz araçları olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

EKİM AYINDA AYI PİYASASI YAŞANDI

Türk hisse senetleri, ilk yarıdaki rallinin tam olarak gevşememesi nedeniyle 2024 yılında hala yaklaşık yüzde 30 yükselmiş olsa da Ekim ayında ayı piyasasına girdi. Yükselen faizler ve enflasyonun birleşimi yerel şirket karlılıklarını düşürürken, lira mevduat hesapları ve para piyasası fonları gibi alternatif ve daha az riskli yatırımlardan elde edilen getiriler yerli yatırımcılar tarafından daha cazip görüldü.

TCMB FAİZİ HIZLA YÜKSELTTİ



Haziran 2023 ile Mart 2024 arasında Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltti. Sekiz toplantı boyunca bu yüksek oranı koruyan banka, Kasım ayında yavaşlayan enflasyon nedeniyle yakında bir indirime gidilebileceğini yönünde tahminleri yükseltti.

"YABANCI YATIRIMCI TÜRK HİSSE SENETLERİNE GEÇEBİLİR"



Change Global Investment LLC'nin genel müdürü Thea Jamison'a göre, faiz indirimi olasılığı yabancı yatırımcıların dikkatini çekecek ve 2025'e doğru Türk hisse senetlerinde yükselişe geçileceğini gösteren bir “kırılma noktası” olabilir.

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Jamison, “Yabancı yatırımcılar asgari ücret artışını izleyecektir. Eğer bu oran yüzde 25 civarında ya da altında olursa, piyasa bunu hem enflasyon hem de 2025'e giden faiz oranları için olumlu görecektir. Her iki durumda da Türk piyasası yabancılar olsun ya da olmasın ralli yapabilir. Yeterli iç likidite var" ifadesini kullandı.



Strateji Portföy'den Burak Çetinçeker, yılın ikinci yarısında Türk hisse senetlerinde yaşanan hareketin yabancı girişlerinin önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Dubai'deki East Capital International AB'de kıdemli danışman olan Emre Akçakmak “Enflasyonun düşmesi başlangıçta tahmin edilenden daha uzun sürebilecek olsa da, Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesinin faiz artırımı olması pek olası değil. Faiz indirimi döngüsünün artık görünür hale gelmesiyle birlikte, Türk hisse senetleri dibe vurmuş olabilir ve mevcut değerlemeler daha cazip göründüğü için toparlanmaya başlayabilir" dedi.

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DEV BANKALARIN EKONOMİSTLERİ TEMKİNLİ

Faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik görünür hale gelmiş olabilir, ancak Merkez Bankası indirime başlasa bile Morgan Stanley ve Deutsche Bank'takiler de dahil olmak üzere çoğu ekonomist bunun yalnızca kademeli olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.