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Borda ihracat hedefi 1 milyar dolar

19.07.2021 - 09:51
Borda ihracat hedefi 1 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’nin bu yıl sonunda 1 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağı tahmin ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk yarısında Eti Maden’in tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini belirterek, “Yılın tamamında 100’den fazla ülkeye yaklaşık 2 milyon 500 bin ton ihracat yaparak 1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

22 ÜRÜN VAR

Enerji Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Eti Maden’in dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’ü ve bor üretim kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 48’ine sahip olduğunun belirterek, “Ülkemiz bugün küresel bor pazarında savunma, cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin tamamını üretebilir durumdadır. Ülkemizin dünya bor pazarındaki payı yüzde 62 seviyesine ulaşmış ve ana rakibi bu dönemde Eti Maden ile rekabet edemez bir pozisyona gelmiştir” diye konuştu. Eti Maden’in ürün portföyünde 22 adet farklı bor ürünü bulundurduğunu anlatan Dönmez, “Eti Maden hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı spekt değerlerde ürünlere sahip olup bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmektedir. Eti Maden tarafından en çok satılan rafine bor ürünlerinin başında inşaattan temizlik sektörüne, tarımdan savunma alanına kadar pek çok sektörde kullanılan boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit ve borik asit gelmektedir” dedi.

YÜZDE 64 ARTIŞ

Dönmez, Eti Maden tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 828 bin ton, yılsonunda ise 1 milyon 738 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini dile getiren Dönmez, “Eti Maden bu yılın ilk 6 ayında tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışına ulaştı. 2021 yılı genelinde ise yaklaşık 2 milyon 500 bin ton bor satışı ile 1 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Eti Maden’in söz konusu satışlarının yaklaşık yüzde 97’si ihracat gelirlerinden oluşuyor. Böylece ülkemizin cari açığına da önemli bir katkı sunmuş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez’in verdiği bilgiye göre bor ihracatı yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 64 artış oldu.

ÇİN’E TRENLE BOR

Enerji Bakanı Dönmez, dünyada oluşabilecek acil bor ürünleri talebinin ihtiyaç olması halinde demiryolu ile gerçekleştirildiğini anlatan altını çizerek, “2021 yılı içerisinde Çin’e demiryolu ile ilk ihracatımızı gerçekleştirdik” bilgisini verdi.


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