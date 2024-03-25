Boeing CEO'su görevi bırakıyor | Ekonomi Haberleri

737 Max uçaklarının geçirdiği soruşturmalar nedeniyle zor günler geçiren Boeing'in CEO'su Dave Calhoun, görevi bırakıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Havacılık devi Boeing CEO'su Dave Calhoun, 2024 yılı sonunda havacılık devindeki görevini bırakıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Larry Kellner da şirkete yeniden seçilmeyi planlamadığını söyledi. Boeing ayrıca Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ticari uçaklar birimi başkanı Stan Deal'ın şirketten emekli olacağını söyledi. Stephanie Pope artık bölüme liderlik edecek.

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ABD Federal Havacılık İdaresi, şirketi yoğun bir inceleme altına aldı. Kurum, kısa süre önce ABD'nin Seattle şehri yakınlarındaki Boeing fabrikasının denetlenmesini emretti. Şirket, 5 Ocak'ta kapı paneli patlayan Alaska Airlines 737 Max uçaklarının üreticisi konumunda. Boeing fabrikasındaki onarım çalışması sonrasında panelin yerinde kalmasına yardımcı olan cıvataların eksik olduğu iddia edildi. Olay, Boeing'in Max modeli jetleri, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki kazaya da karışmıştı.

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