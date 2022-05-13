Bodrum 1.5 milyon turist ağırlayacak | Ekonomi Haberleri

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, kentin bu yıl turizmdeki hedeflerinden ve yatırımlardan bahsetti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; pandemi nedeniyle Bodrum’a gelen turist sayısında tüm dünyada olduğu gibi 2020-2021 ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Aras, bu yıl salgının bitme noktasına gelmesi sayesinde toparlanmaya başladıklarını söyledi.

Aras, 2022’ye çok güzel başlangıç yaptıklarını, yılın ilk 4 ayında 2019’un aynı dönemine göre gelen turist sayısının hemen hemen aynı olduğunu anlattı. Sezon henüz başlamamasına rağmen önceki gün ilçeye 24 saatte hava yoluyla 15 bin yabancı geldiğini aktaran Aras, bu rakamın kendilerini son derece mutlu ettiğini bildirdi.

Aras, son 2 yıldır gelmeyen cruise gemilerinde sayının bu yıl 150’ye ulaşacağını belirterek, “Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019’u geçecek. O yıl toplam 1.3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1.5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023’te yakalamayı hedeflerken biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm destinasyonu yapacağız” dedi.

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