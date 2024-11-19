BMW tepe yöneticisi Jochen Goller’den Türkiye ve Almanya’ya uyarı: Kuralı değiştiren oyunu kaybeder

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Alman otomotiv üreticileri, Çinlilerin uygun fiyatlı otomobilleri ve yeni emisyon geçişlerinin gölgesinde büyük kârlılık problemleriyle karşı karşıya. Sıkıntılar sadece Almanlara değil bir yandan ABD’li Tesla diğer yandan Çinli elektrikliler arasında her geçen sıkışan tüm Avrupalı üreticilere de yansıyor. İşte tüm bu yoğun gündemin ve karmaşanın arasında Alman otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından BMW AG’nin Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller geçtiğimiz hafta İstanbul’u ziyaret etti. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’in 40. yılı vesilesiyle Türkiye’ye gelen Goller, aralarında Hürriyet’in de olduğu az sayıda gazeteciyle bir araya geldi.

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‘ÇİN’DEN ÖĞRENMEMİZ GEREKEN BİR ŞEY VAR’

Elektrikli araç dönüşümü, Çinlilere uygulanan ilave gümrük vergileri ve Alman markaların düşen kârlılıkları hakkında sorularımıza samimi yanıtlar veren Jochen Goller, otomotivde gerek Alman gerekse Türk hükümetinin sık değiştirdiği düzenlemelerin uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratabileceğini belirtti. “Çin’den öğrenmemiz gereken önemli bir şey var. Eğer bir elektrikli mobilite endüstrisi oluşturmak istiyorsanız, uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacınız var ve kuralları sürekli olarak değiştiremezsiniz” diyen Goller, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘BU ŞEKİLDE ENDÜSTRİ OLUŞTURULMAZ’

“Almanya ve Türkiye için de umduğum şey, kuralların sürekli değişmediği bir ortam yaratılması. Bir dönem tamamen elektrikli araçlar teşvik ediliyor, herkes bu alana yöneliyor; sonra bir anda plug-in hibritler destekleniyor. Bu tür sürekli değişikliklerle bir endüstri oluşturmak çok zor. Avrupa’da bunu açıkça görebiliyorsunuz; bir teşvik kaldırıldığında pazar daralıyor, tekrar teşvik geldiğinde yükseliyor. Bu durum ne pazar için ne de müşteri güveni için iyi.”

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‘ALMANYA TEŞVİKLERİ GERİ GETİRMEMELİ’

Türkiye’de otomotiv sektörüne yönelik kuralların hızlı şekilde değiştiğini gördüğünü belirten Jochen Goller, “Türkiye’de kuralların hızlı değiştiğini biliyorum ve hükümetin perspektifinden bunun iyi nedenleri olabilir. Ancak bir pazarı tutarlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız, daha uzun vadeli ve istikrarlı parametrelere ihtiyacınız var. Adil olmak gerekirse, Almanya’da geçen yılın sonunda bir hafta sonu içinde elektrikli araç teşvikleri kaldırıldı ve bu hemen bir düşüşe yol açtı. Şimdi teşviklerin yeniden getirilmesinden bahsediliyor, ancak bunun mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. İstikrarlı bir politika gerekiyor ve müşterilere güven sağlanması gerekiyor. Türkiye’de de bunun gerçekleşmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

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‘TÜRKİYE EN ÇOK ELEKTRİKLİ BMW SATILAN ÜLKELERDEN’

Sohbetimizde Borusan Otomotiv ile olan işbirliklerine ve Retail Next konseptiyle yenilenen İstinye showroom’una da değinen BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, “Son 40 yılın 29’unda Borusan Otomotiv, Türkiye’de segment lideri oldu. Bu çok güçlü bir başarı. Dün tamamen yenilenmiş İstinye tesisini ziyaret ettik. Bu tür yatırımlar müşteri memnuniyetini artırmak açısından oldukça güçlü adımlar. Aslında Borusan Otomotiv, bazı satış şirketlerimizden daha iyi bir performansa sahip. Müşteri memniyet skorları yüzde 80-90 seviyelerinde, oldukça yüksek. Ayrıca, elektrifikasyonun gelişiminden de memnunuz. Temel olarak BMW için yüzde 30’un üzerinde bir elektrikli araç pazar payına ulaşma yolundayız ve MINI için bu oran yüzde 70’e kadar çıkabilir. Bu gerçekten çok güçlü bir oran ve Avrupa’nın lider oranlarından biri” dedi.

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800 KM MENZİLİ OLACAK

JOCHEN Goller, BMW için yeni bir dönemi başlatacak Neue Klasse mimarisi üzerinde önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde toplam altı yeni model üretileceğini belirterek, “İlk modelin üretimi gelecek yılın sonunda başlayacak ve Frankfurt’taki otomobil fuarında sergilenecek. 2025 sonundan 2027’ye kadar iki yıl içinde altı farklı model tanıtılmış olacak. Neue Klasse üç temel unsurdan oluşuyor; mimari yapı, dijital işletim sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS). Yeni sınıfı tanıtmamızın nedeni, müşterilerin şarj süresi, menzil gibi beklentilerinin artması. Örneğin, Neue Klasse 800 voltluk hızlı şarj kapasitesine sahip olacak ve 800 kilometreden fazla menzil sunacak” dedi.

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‘ÇİN’E EK GÜMRÜK VERGİLERİNİ ASLA DESTEKLEMİYORUZ’

ÇİNLİ otomotiv üreticilerine uygulanmaya başlanan ilave gümrük vergilerini de eleştiren Goller, “Tarife koyarsanız, sadece karşı tarifeleri teşvik edersiniz ve sonunda herkes kaybeder. Bu yüzden açık piyasayı net bir şekilde destekliyoruz. Bu birinci nokta. İkincisi, Çinli OEM’ler ve batarya üreticileri dünyanın en yetkin ve en büyükleri arasında yer alıyor. Bu yüzden onların Avrupa’ya gelmesini ve batarya fabrikaları açmalarını istiyoruz ki biz de bundan faydalanabilelim. Ancak tarifeler koyduğunuzda, bu tedarik zincirinin gelişmesini de engellemiş oluyorsunuz” dedi.

ALMAN MARKALAR KRİZDEN ÇIKAR MI

GOLLER, Alman otomotiv endüstrisinin yaşadığı krizlerle ilgili sorumuzu ise şu şekilde yanıtladı: “Çin ekonomisi ve tüketim düzeyi bazı zorluklarla karşı karşıya. Bu sorun sadece otomotiv endüstrisine özgü değil. Bu nedenle, Çin pazarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca daha düşük bir seviyede kalabileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Bu durumu dengelemek için Avrupa ve ABD’deki büyüme fırsatlarına bakmamız gerekiyor. Haklısınız, otomotiv endüstrisi üzerindeki baskı daha yüksek, rekabet daha sert ve dalgalanma daha fazla. Ancak yine de kârlılık hedeflerimize geri dönebileceğimize inanıyoruz. Ancak bu, tek bir faktörle çözülecek bir durum değil. Birçok unsuru dikkate almanız gerekiyor” diye konuştu.