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BM, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

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#Büyüme#Türkiye#Enflasyon
BM, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:16

BM, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 büyüyeceğini öngördü. Enflasyon içinse yüzde 21.6'ya düşeceğini tahmin etti.

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BM, "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025" raporunu açıkladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında görülen %5,1 büyümenin ardından, 2024 yılında %3,0 büyümeye gerilediği tahmin edildi. Bu yıl %3,1'e doğru hafif ivmelenen büyümenin, gelecek yıl %3,5'e ulaşacağı belirtildi.

Raporda, "Haziran 2023'te başlatılan parasal sıkılaştırma ve mali konsolidasyon, 2024'ün ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmeye başladı. Özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısı, ikinci çeyrekte 1,1 puana geriledi ve bu, son dört yılın en düşük seviyesi oldu. Zayıflayan iç talep, ithalatta bir azalmaya yol açtı ve bu da net ihracatın büyümeye olumlu katkıda bulunmasına ve daha dar bir cari açığa neden oldu" denildi.

Özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısının daha da azalacağı öngörülürken, daralan sanayi üretiminin tahmin döneminde dış ticaret dengesi açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

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Raporda enflasyon tahminlerine de yer verildi; 2024 yılında %60,0 seviyesine ulaşan tüketici fiyatlarının bu yıl %43,9, gelecek yıl ise %21,6 olacağı öngörüldü. Raporda, "Enflasyonun 2025'te düşmesi bekleniyor, ancak çift haneli rakamlarda kalacak." şeklinde görüş belirtildi.

BM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılında enflasyonun azalmasıyla birlikte mütevazı bir gevşemeye gitmesinin beklendiğine işaret etti.

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#Büyüme#Türkiye#Enflasyon

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