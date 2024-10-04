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BM açıkladı: Küresel gıda fiyatlarında 18 ayın en hızlı artışı yaşandı

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#BM#Gıda#Küresel
BM açıkladı: Küresel gıda fiyatlarında 18 ayın en hızlı artışı yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 15:00

Küresel gıda fiyatlarında eylülde son 18 ayın en hızlı artışı yaşanırken, şeker başta olmak üzere tüm emtia gruplarında fiyatlar yükseldi.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükselerek ortalama 124,4 puan seviyesine çıktı. Böylece, küresel gıda fiyatlarında şeker fiyatları öncülüğünde son 18 ayın en hızlı artışı görüldü.

Eylülde Şeker Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 10,4 ile en büyük artışı kaydetti.

Brezilya'da zayıflayan hasılat beklentileri ve Hindistan'ın etanol üretimi için şeker kamışı kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararının ülkenin ihracatını etkileyebileceğine yönelik endişeler, bu artışta etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 3 yükseldi. Bu artış, buğday ve mısır ihracat fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

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Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 4,6 yükselirken, palmiye, soya, ayçiçeği ve kanola yağı fiyatlarında artış görüldü. Uluslararası palmiye yağındaki artış Güneydoğu Asya’daki başlıca üretici ülkelerin beklenenden düşük gerçekleşen üretimlerinden kaynaklandı.

Süt Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,8 artarken, Et Fiyat Endeksi’nde yükseliş yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Et fiyatlarındaki artış Brezilya’nın ürünlerine yönelik güçlü talep nedeniyle tavuk eti fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yaşandı.

FAO bu yıl için küresel tahıl üretim tahminini yukarı yönlü revize ederek 2,853 milyon ton seviyesine yükseltirken, buğday üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 0,5 artacağını öngördü.

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#BM#Gıda#Küresel

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