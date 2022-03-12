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Bizim Toptan cirosunu yüzde 34 büyüttü

12.03.2022 - 12:17
Bizim Toptan cirosunu yüzde 34 büyüttü | Ekonomi Haberleri

Bizim Toptan, 2021 yılında dijital altyapısıyla desteklenen çoklu kanal stratejisi ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yapay zeka yatırımlarının da etkisiyle cirosunda yüzde 34 artışla büyüdü.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan 2021 yılında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 7,2 milyar TL’ye, net karını ise maddi duran varlıklarının yeniden değerlemesindeki değer artışının da etkisiyle 82,2 milyon TL’ye yükseltti. Ciro artışında Seç İş Ortaklığı modelinin katkısına dikkat çekilirken Seç Market’in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısının 2021’de artmasıyla Bizim Toptan’ın satışları içindeki payı da yükselmeye devam ettiği belirtildi. 2022 yılının ilk aylarında yeni market açılışlarıyla bin 750’nin üzerinde markete ulaşıldığı ifade edildi.

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“OPERASYONEL BAŞARILARIMIZ FİNANSAL BAŞARIMIZA DA YANSIYOR”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, 2021 yılının zorlu iş koşullarına rağmen şirketin ulaştığı finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2021 yılında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırmayı başardık. Dijital satış platformumuzu yapay zekâ destekli altyapımızla yenileyerek özellikle ticari müşteriler için özelleştirilebilen, müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir markayız. Şirketimizi önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyor; yeni yatırımlarımızla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. 2021’i güzel sonuçlarla kapattık. 2022 yılının, dijitalleşmeye devam edeceğimiz ve verimli sonuçlar beklediğimiz daha da güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz”.


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