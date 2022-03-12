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Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı yapıldı

12.03.2022 - 10:07
Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı yapıldı | Ekonomi Haberleri

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize yansımaları detaylı şekilde irdelenmiş ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir” denildi.


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