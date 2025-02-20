BİM’e 1.3 milyar TL ceza

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Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında gelmektedir. Bu yetkinin etkin ve verimli kullanılması rekabetin tesisi için son derece önemlidir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verilmektedir” denildi.

Yerinde inceleme gerçekleştirilirken tüm çalışanların, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Aksi durumda bu husus Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edilmekte ve teşebbüsler yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Nitekim 14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.