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Biden'dan felaket senaryosu! ABD ekonomisi altüst mü olacak?

16.05.2023 - 16:33 | Son Güncelleme :
Biden'dan felaket senaryosu! ABD ekonomisi altüst mü olacak? | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin temerrüt seçeneğinin olmadığını ancak temerrüt olursa 8 milyon istihdamın kaybedileceğini söyledi.

ABD ekonomisinde borçlanma tavanının zirvesine kısa bir süre kala ABD Başkanı Joe Biden açıklamada bulundu. Biden "Açıktır ki temerrüt bir seçenek değildir" dedi.

Biden, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Biden, istihdamda büyük yol aldıklarını söyledi ve "Göreve geldiğimizden beri, herhangi bir başkanın dört yılda elde ettiğinden daha fazla istihdam artışını iki yılda gördük" dedi.

"8 MİLYON İSTİHDAM KAYBEDİLEBİLİR"

Biden "Ancak Cumhuriyetçiler bizi temerrüde düşürürse, 8 milyon istihdam kaybedilebilir ve bu da ekonomik ilerlememizi tahrip edebilir. Açıktır ki temerrüt bir seçenek değildir" ifadelerini kullandı.

YELLEN DE KORKUTTU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Temerrüde düşülmesi halinde dünya genelinde finansal piyasalarda panik yaşanabilir" dedi.

Yellen "ABD'nin temerrüde düşmesi benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal fırtınaya yol açar. ABD'nin temerrüde düşmesinin yaratacağı gelir şoku resesyona yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Yellen "ABD'nin temerrüde düşmesi trafik kontrol, ulusal savunma, adalet ve telekomünikasyon gibi alanlardaki kamu operasyonlarının bozulmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.


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