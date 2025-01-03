Biden'dan 15 milyar dolarlık anlaşmaya engel

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Japon çelik devi Nippon Steel’in US Steel’e olan 14,9 milyar dolarlık devralma teklifini onaylamayacak.

Washington Post’un haberine göre, Beyaz Saray’ın Biden’ın kararını bugün açıklaması bekleniyor.

US Steel, ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi’nin fikir birliğine varamaması üzerine anlaşmanın devam edip etmemesine ilişkin kararın 23 Aralık’ta Biden’a iletildiğini söyledi .

Biden’ın, Yabancı Yatırım Komitesi'nin değerlendirmesini inceledikten sonra anlaşmayı onaylamak veya engellemek için 15 günü vardı. Bu durum Nippon Steel’in işlem tarihini 2024′ün üçüncü veya dördüncü çeyreğinden 2025′in ilk çeyreğine uzatmasına neden oldu.

Yabancı Yatırım Komitesi, satın almanın ardından Nippon Steel’in US Steel’in üretim kapasitesini azaltabileceğinden ve bunun ABD’nin ulusal güvenliği için risk oluşturacağından endişe ediyordu.

Haberin Devamı

Komite değerlendirmesinde, “US Steel’in potansiyel olarak üretimde azalmaya gitmesi, ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip endüstrileri etkileyebilecek arz sıkıntılarına ve gecikmelere yol açabilir” ifadesini kullandığını bildirdi .

Bu endişeyi gidermek için Nippon Steel Salı günü ABD hükümetine şirketin çelik üretiminde herhangi bir kesintiye veto koyma yetkisi verdi.

Nippon Steel, daha önce işlemle ilgili olarak US Steel’in merkezini Pittsburgh, Pensilvanya’da tutma ve US Steel’in yönetim kurulunda ABD vatandaşlarının yer alması gibi bir dizi taviz teklifinde bulunmuştu.

Anlaşma, US Steel hissedarları tarafından desteklendi ve Nisan ayında anlaşmanın gerçekleşmesi yönünde oy kullanıldı.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “Hissedarlarımızın gösterdiği büyük destek, NSC ile yaptığımız işlemin zorlayıcı gerekçesini tanıdıklarının açık bir göstergesidir” dedi.

Ancak bu faktörler, uzun süredir anlaşmaya açıkça karşı çıkan Biden’ı ikna etmeye yetmedi. Mart ayında Biden, ″US Steel’in yerel olarak sahip olunan ve işletilen bir Amerikan çelik şirketi olarak kalmasının hayati önem taşıdığını söyleyen resmi bir açıklama yayınladı.

ABD’de başkan seçilen Donald Trump da US Steel'in Nippon Steel tarafından satın alınmasına karşı çıktığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Trump , 2 Aralık’ta sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda , "Bir zamanlar büyük ve güçlü olan US Steel’in yabancı bir şirket tarafından, bu durumda Japonya’nın Nippon Steel’i tarafından satın alınmasına tamamen karşıyım" dedi.

Japonya’da listelenen Nippon Steel hisseleri yüzde 1,2 artış gösterdi.