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Biden, borçlanma tavanı oylamasından umutlu

30.05.2023 - 08:41 | Son Güncelleme :
Biden, borçlanma tavanı oylamasından umutlu | Ekonomi Haberleri

Küresel sorun haline gelen ABD'nin borçlanma tavanı sorununa ilişkin olarak ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı ve anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissettiğini belirtti.

ABD ekonomisinin durmasına neden olacak olan borçlanma tavanı krizi henüz çözülmedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin aralarında anlaşmasına rağmen tasarının Kongre'den onay alması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissetiğini söyledi. 

Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi üyelerin endişelerinin olduğunu ancak fazla paraya ihtiyaç olması halinde paranın tahsis edileceğini ifade etti.


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