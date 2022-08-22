Beşiktaş’ın kripto zaferi | Ekonomi Haberleri

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (Beşiktaş JK), internet sitesi üzerinden kulübe ait izlenimi yaratarak ‘BJK Token’ ve ‘Beşiktaş Fan Token’ adı altında token (kripto para) satışı yaptığı ve para topladığı iddiasıyla ‘bjkfantoken.com’ adlı internet sitesine dava açtı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; bilirkişi raporunda davalının kulübe ait marka ve logoları izinsiz kullanarak haksız kazanç elde ettiğinin belirtilmesi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, ‘bjkfantoken.com’ adlı internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesine karar verdi.

MAHKEME ENGELLEDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, ‘Beşiktaş’ markasının korunması için değişik tarihlerde Türk Patent ve Marka Kurumu ile WIPOya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tescil ettirdi. ‘bjkfantoken.com’ adlı internet sitesi ise, piyasaya süreceği ‘BJK token’ ve ‘Beşiktaş Fan Token’ adı altında tokenleri (kripto para) Beşiktaş JK’ya ait olduğu izlenimi yaratarak ön satışa sundu. Bu yolla haksız kazanç elde etti. Bilirkişi raporunda davalının kulübe ait marka logosu ve görsellerini izinsiz kullanarak gelir elde ettiği belirtildi. Bunun üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, ‘bjkfantoken.com’adlı internet sitesinin Türkiye’de erişiminin engellenmesine karar verdi.

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