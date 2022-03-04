Beş yılda yatırımı ikiye katlayacak | Ekonomi Haberleri

2021 yılında kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar lira seviyesine yükselten Sabancı Holding, yıllık konsolide net kârını da 12 milyar liraya taşıdı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; son 5 yılda kombine olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bizim için önemli olan yeni normale adapte olmak değil; yeni normalin oyun kurucularından biri olmak. Bu yüzden önümüzdeki 5 yılda yolumuza, geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle Topluluk şirketlerimizin dünyadaki konumlarını da güçlendireceğiz. ‘Yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerde, küresel ölçekte ses getirecek proje ve uygulamaların öncülüğünü yapacağız” dedi.

BORÇLULUK AZALDI

Pandemiye rağmen finansal performanslarını sürdürdüklerine değinen Alper, “Yükselen kârlılık kalitemiz ve banka dışı özkaynak kârlılığımızla nakit pozisyonumuzu ve temettü ödemelerimizi artırırken, net finansal borçluluk oranlarımızı son 5 yılda önemli ölçüde azalttık. Tüm bu gelişmeler gerek holdingimizin gerekse topluluk şirketlerimizin bilanço yönetimindeki finansal mükemmeliyet yaklaşımını ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, sahip olduğumuz portföyü her türlü krize ve olağanüstü gelişmelere karşı korurken, bizleri en sıkıntılı zamanlarda bile gelecek fırsatlara bakabilir hale getiriyor” diye konuştu. Alper, holdingin bankacılık kolunun geçen yıl ekonomiye toplam 485 milyar lira kredi desteği sağladığını da bildirdi.

‘2050’DE NET SIFIR OLACAĞIZ’

SABANCI Holding’in, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘net sıfır’ seviyesine ulaşmayı amaçladığını ifade eden Cenk Alper, şöyle konuştu: “Şirketlerimiz 1.5 derece senaryosuna uyum sağlamak için şimdiden ara hedeflerini belirlemeye başladı. Kısa süre önce, Sanayi Grubu şirketlerinden Brisa, bilime dayalı hedef girişiminden onay alarak Türkiye’de ve kendi sektörü için dünyada bir ilke imza attı. Kordsa, CDP Su Programı Değerlemesi’nde Global A Listesi’nde yer alırken, Çimsa ise CDP kapsamında Türkiye’de sektöründe en yüksek su skorunu elde eden şirket oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sürdürülebilirlikte öncelikli konularımızdan biri olup, bugüne kadar aldığımız aksiyonlar neticesinde Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan ilk ve tek holding olduk. Bunun yanı sıra Forbes Dergisi tarafından gerçekleştirilen ‘Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’ listesine de giren yine ilk ve tek Türk şirketi olduk.”