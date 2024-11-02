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Berkshire Hathaway'in nakit yığını 300 milyar doları aştı

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#Warren Buffett#Berkshire Hathaway#Big Para
Berkshire Hathawayin nakit yığını 300 milyar doları aştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 16:59

94 yaşındaki milyarder Warren Buffett’ın hisse senedi satış çılgınlığını sürdürmesi ve hisse geri alımından kaçınmasıyla, sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in devasa nakit yığını üçüncü çeyrekte 300 milyar doları aştı.

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Berkshire Hathaway'ın yayınladığı kazanç raporuna göre, ABD'nin Omaha kentinde bulunan şirketin nakit yığını, ikinci çeyrekteki 276,9 milyar dolardan eylül ayı sonuna kadar rekor seviye olan 325,2 milyar dolara yükseldi.

Warren Buffett'in en büyük hisse senedi varlıklarının önemli bir kısmını, özellikle Apple ve Bank of America hisselerini satmasıyla nakit dağı büyümeye devam etti.

Berkshire Hathaway, üçüncü çeyrekte devasa Apple hissesinin yaklaşık dörtte birini elden çıkardı. Bu arada, Temmuz ortasından bu yana Berkshire, uzun süredir devam eden Bank of America yatırımını elden çıkararak 10 milyar dolardan fazla para kazandı.

Şirket, satış çılgınlığı sırasında bu dönemde hiçbir şirket hissesini geri almadı.

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#Warren Buffett#Berkshire Hathaway#Big Para

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