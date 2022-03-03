  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Benzin ve motorine zam
‹ Önceki Haber Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Benzin ve motorine zam

03.03.2022 - 17:36
Benzin ve motorine zam | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 53 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 33 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 17,45 liradan 17,98 liraya, Ankara'da 17,55 liradan 18,08 liraya, İzmir'de ise 17,57 liradan 18,10 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 17,58 liradan 18,91 liraya, Ankara'da 17,68 liradan 19,01 liraya ve İzmir'de 17,68 liradan 19,01 liraya yükselecek.

##$HABER_1473237$##

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.023 Değişim: 1,87% Hacim : 33.334 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.009 03.03.2022 Yüksek 2.047
Açılış: 2.009
14,1293 Değişim: 0,28%
Düşük 13,9691 03.03.2022 Yüksek 14,1545
Açılış: 14,0898
15,6462 Değişim: -0,40%
Düşük 15,5464 03.03.2022 Yüksek 15,7828
Açılış: 15,7092
876,12 Değişim: 0,44%
Düşük 865,20 03.03.2022 Yüksek 881,45
Açılış: 872,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.