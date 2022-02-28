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Benzin ve motorine indirim, otogaza zam

28.02.2022 - 18:16
Benzin ve motorine indirim, otogaza zam | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş, motorinin ise 96 kuruş indirim yapıldı. Otogazın litre satış fiyatına ise 33 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş motorinin ise 96 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 16,78 liradan 16,55 liraya, Ankara'da 16,88 liradan 16,65 liraya, İzmir'de ise 16,90 liradan 16,67 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 16,99 liradan 16,03 liraya, Ankara'da 17,10 liradan 16,14 liraya ve İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

OTOGAZA ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 33 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,86 liradan 10,19 liraya, Ankara’da 9,89 liradan 10,22 liraya, İzmir’de ise 9,83 liradan 10,16 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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