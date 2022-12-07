  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
‹ Önceki Haber ‘Asgari ücret diğer ücretleri de yükseltiyor’ ‘Asgari ücret diğer ücretleri de yükseltiyor’ Sonraki Haber › Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

07.12.2022 - 11:15 | Son Güncelleme :
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor | Ekonomi Haberleri

Benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,20 liradan 18,07 liraya, Ankara'da 20,41 liradan 18,28 liraya, İzmir'de ise 20,41 liradan 18,28 liraya gerilemesi bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 22,98 liradan 21,09 liraya, Ankara'da 23,11 liradan 21,22 liraya ve İzmir'de 23,18 liradan 21,29 liraya gerilemesi bekleniyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.983 Değişim: -0,35% Hacim : 48.367 Mio.TL Son veri saati : 13:28
Düşük 4.952 07.12.2022 Yüksek 5.015
Açılış: 5.002
18,6387 Değişim: 0,02%
Düşük 18,6020 07.12.2022 Yüksek 18,6568
Açılış: 18,6348
19,5723 Değişim: 0,31%
Düşük 19,4674 07.12.2022 Yüksek 19,5723
Açılış: 19,5123
1.062,75 Değişim: 0,13%
Düşük 1.059,41 07.12.2022 Yüksek 1.064,85
Açılış: 1.061,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.