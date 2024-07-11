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Bedelli askerlik ücreti resmen belli oldu

11.07.2024 - 12:22 | Son Güncelleme :
Bedelli askerlik ücreti resmen belli oldu | Ekonomi Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirledi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi” yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir.


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