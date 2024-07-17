  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • BDDK'da yönetmelik değişikliği
‹ Önceki Haber Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu

BDDK'da yönetmelik değişikliği

17.07.2024 - 11:59 | Son Güncelleme :
BDDK'da yönetmelik değişikliği | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşlar ile ilgili maddenin (ç) bendi, "Kanun, 23 Şubat 2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 21 Kasım 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere göre Kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşları" olarak değiştirildi.
Yönetmeliğe göre, temsilcilik açma kararı, Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanına verilirken, BDDK'nin Finansal Sektör Komisyonu'nun sekretarya hizmetlerini yürütme görevi yürürlükten kaldırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurulunun yeni görev ve yetkilerine ilişkin tanımların yer aldığı yönetmelikte, ana hizmet birimlerine "Gözetim Daire Başkanlığı" adında yeni bir birim eklendi, bazı daire başkanlıklarının da adı değiştirildi.

Toplam daire başkanlığı sayısı, 20'yi geçmemek kaydıyla ilişkili bakanın onayı ile Kurul tarafından belirlenecek.
Bazı daire başkanlıklarının görevlerinde ise değişikliklere gidildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.091 Değişim: -0,43% Hacim : 35.950 Mio.TL Son veri saati : 12:26
Düşük 11.057 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0928 Değişim: 0,20%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2516 Değişim: 0,56%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2568
Açılış: 36,05
2.629,06 Değişim: 0,28%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.