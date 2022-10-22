BDDK’dan yeni kredi hamlesi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), kredilere ilişkin yeni bir sıkılaştırma adımı geldi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; BDDK kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon lira olan yabancı para pozisyonu sınırını 10 milyon liraya indirdi. BDDK açıklamasına göre, şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon liranın üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak. Oran daha önce yüzde 10’du.

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