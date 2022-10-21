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Almanya'nın köklü firmaları iflas ediyor

21.10.2022 - 16:44 | Son Güncelleme :
Almanya'nın köklü firmaları iflas ediyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yüz yılı aşkın zamandır hizmet veren birçok köklü firmanın Ekim ayı içerisinde iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlar onlarca firmayı iflasın eşiğine getirirken, Almanya’da bu ay birçok köklü firma iflasını duyurdu. Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.

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Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde yüz pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı.


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