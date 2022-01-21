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Bazı sanayi kuruluşlarına yüzde 60 gaz sınırı

21.01.2022 - 09:31
Bazı sanayi kuruluşlarına yüzde 60 gaz sınırı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran’ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; yaşanan bu gelişmenin ardından Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı. BOTAŞ’ın yazısında şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurtdışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi nedeniyle ülkemizde arz talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

UYMAYANA CEZA

Bu çerçevede kuruluşlarımız arasında imzalanmış olan 2022 yılı doğalgaz alım satım sözleşmesinin kısıntı/ kesinti talimatı başlıklı 8.9 maddesi gereğince tesisinizin/tesislerinizin fiili çekiş miktarı 21.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibariyle 2. bildirime kadar sözleşmenizde yer alan ilgili aya ait aylık çekiş miktarının ilgili ayın gün sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama günlük gaz çekiş miktarının yüzde 60’ına tekabül eden miktar ile sınırlandırıldırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde sözleşmeden kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.”

‘STRES YARATACAK’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik. Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır.”


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