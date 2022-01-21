Instagram’da ücretli abonelik dönemi | Teknoloji Haberleri

Sosyal medya devi Instagram, içerik üreticilerin para kazanabileceği ve kullanıcıların aylık ücretler ödeyerek abone olabileceği yeni bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Şirket, sonunda bu özelliği ABD’deki bazı içerik üreticilerine açarak test etmeye de başladığını duyurdu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; yapılan duyuruda sistem hakkında detaylar paylaşıldı. Buna göre, Instagram’daki yeni özellikten faydalanmak isteyen içerik üreticileri, aylık abonelik fiyatını istediği düzeyde belirleyebilecek. Özellik, abonelere özel hikâyeler ve abonelere özel canlı yayınlar gerçekleştirilmesini sağlayacak.

ABONEYE ÖZEL YAYIN

‘Abone Hikâyeleri’ isimli abonelere özel hikâyelerde yalnızca abonelere özel içerikler paylaşılacak ve interaktif hikâye stickerları kullanılabilecek. ‘Abone Canlı Yayınları’ isimli canlı yayınlarda ise içerik üreticileri, yalnızca kendisine abone olan kişilerin katıldığı bir canlı yayın gerçekleştirebilecek. İçerik üreticilerinin kendilerine abone olan kullanıcıları ayırt edebilmeleri içinse kullanıcılara yönelik ‘Abone Rozetleri’ özelliği gelecek. Bu özellikle içerik üreticileri, abone olan kullanıcılarını isimlerinin yanında gözükecek rozet sayesinde ayırt edebilecek.

TÜRKİYE FİYATLARI SIZMIŞTI

Şimdilik yalnızca ABD’de testlere açılan yeni abonelik sisteminin Türkiye’deki fiyatlarıyla alakalı bilgiler geçtiğimiz günlerde Apple’ın uygulama mağazasında ortaya çıkmıştı. Apple’ın uygulama mağazası App Store sayfasında değişikliğe gidilerek ‘Uygulama İçi Satın Alımlar’ bölümü eklenmişti. Burada da ‘Abone Rozetleri’ ve ‘Abonelikler’ olmak üzere iki farklı opsiyon sunularak 10.99 ila 54.99 arasında değişen fiyat listesi ortaya çıkmıştı.