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Başkan Powell'dan 'dijital dolar' açıklaması

27.09.2022 - 17:45
Başkan Powell'dan 'dijital dolar' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Başkan Powell, kripto para sektöründe daha iyi regülasyonlara ihtiyaç olduğunu belirtirken; Fed'in 'dijital dolar' çalışmasının zaman alacağını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fransa Merkez Bankası'nın düzenlediği paneldeki 'dijital finans' konulu toplantıda konuştu. Fed Başkanı Powell, yaptığı konuşmada kripto para sektörü ile ilgili olarak daha iyi regülasyonlara ihtiyaç olduğunu değerlendirdi. Başkan Powell, Fed'in 'dijital dolar' çalışmasının zaman alacağını ifade etti.

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