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2021 yılında 19 bin girişim faaliyette bulundu

27.09.2022 - 11:15
2021 yılında 19 bin girişim faaliyette bulundu | Ekonomi Haberleri

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu. Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon TL, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 255 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER 436 MİLYAR 93 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,0'ı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 80,7'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 14,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER YÜZDE 39,5 ARTTI

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,5, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 30,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 58,0 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 9,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 41,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 5,8 arttı.

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MALİ ARACI KURULUŞLARDA EN YÜKSEK İSTİHDAM FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında 312 bin 221 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2021 yılında 316 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 70,2'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 23,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

PERSONEL MALİYETİ 62 MİLYAR 8 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 47,6 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 847 iken erkek personel sayısı 158 bin 516 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,4 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 75,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 16,2 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,4 oldu.


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