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Başkan Powell: Daha yapacağımız çok iş var

14.12.2022 - 23:05 | Son Güncelleme :
Başkan Powell: Daha yapacağımız çok iş var | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, "Daha yapacağımız çok iş var. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi" şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı sonrası basın açıklamasında bulundu. Başkan Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Daha yapacağımız çok iş var. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi. Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasası sürdürülemez. Yeterince sınırlayıcı noktaya gelmek için faiz artırımlarının sürmesi uygun olur. ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana ciddi şekilde yavaşladı. Konut sektörü aktivitesi ciddi şekilde zayıfladı. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit yatırımları üzerinde de baskı yaratıyor. İş gücü piyasası aşırı sıkı olmaya devam ediyor. Ekim ve Kasım ayı rakamları enflasyon hızında memnun edici düşüşü gösterdi. Ancak enflasyon için riskler yukarı yönlü. FOMC enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyor.

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"50 BAZ PUAN HALA BÜYÜK BİR ARTIRIM"

Enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmaya devam ediyor. 50 baz puan hala büyük bir artırım. Faiz konusunda hala alacak biraz yolumuz var. Toplantıdan toplantıya kararlarımız almaya devam edeceğiz, kararlarımız tamamen gelen verilere bağlı olmaya sürdürecek. İşimizi tamamlayana kadar rotamızda devam edeceğiz. Yeterince sınırlayıcı politika duruşuna henüz ulaşmadık. Bu yıl her yayınladığımız tahminde faiz oranı için tepe noktası beklentimizi artırdık. Gelecek toplantıda faizde tepe noktası beklentimizi yükseltmeyeceğimizi söyleyemem. Eğer veriler kötü gelir ise tepe noktası daha yukarı gidebilir, enflasyon yavaşlar ise aşağı gelebilir. Yılın başlarında faizler konusunda hızlı hareket etmek önemliydi, şu anda ne kadar hızlı gittiğimiz o kadar önemli değil.

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"EKONOMİDE ÇOK YAVAŞ BİR BÜYÜME OLACAK"

Faizde gelinecek nihai seviye daha önemli. Faizin ne kadar artırılacağı enflasyondaki ilerlemeye bağlı. Bir noktada para politikası yeterince sınırlayıcı seviyeye gelecek. Faiz oranlarının enflasyonun sürdürülebilir şekilde aşağıya geldiğinden gerçekten emin olana kadar tepe noktada tutulmasına ihtiyaç olduğu yönünde FOMC'nin görüşü güçlü. Ekonomide çok yavaş bir büyüme olacak.


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