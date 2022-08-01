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Bankalara ‘iş dünyasına destek’ çağrısı

01.08.2022 - 08:41
Bankalara ‘iş dünyasına destek’ çağrısı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye’nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz” dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çekerek, “Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye’nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların kârına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük kârını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

‘AZ HASARLA ATLATTIK’

Konuşmasında, ticari davaların Türkiye’de 4 yıl sürdüğüne de değinen Hisarcıklıoğlu, “Alacağımızı 4 yıl sonra alabiliyoruz. TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi’ni açtık. Batı’da Amerika, İngiltere, Kanada’da var. Ticari davayı iki tüccar anlar. Bizim kültürümüzde ahilik geleneğinde var. Bizdeki iyi örnekleri Batı almış. Şimdi bize arabuluculuk diye pazarlıyor. Bizim kültürümüzde içimize sinen bir şey var, arabulucu girer işi çözer. Ahilik, loncalık var. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı, helalleşiyoruz. Yüz bin dosyanın yüzde 70’i çözüldü. Üç ayda çözüldü. Masrafı mahkemelerin yarısı. Üç ayda sonuç alıyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde hükümet ile uyumlu çalıştıklarına da işaret ederek şunları söyledi: “Türk iş dünyası kadar pandemi dönemini daha az hasarla atlatan bir iş dünyası yok. Sahadan sıkıntıyı alıp yukarı ulaştırmak çözüm üretiyor. Pandemi döneminde dertlerimize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Pandemide 220 talepte bulunduk bunların yüzde 97’si çözüldü.”

3 OKUL DAHA YAPILACAK

Hisarcıklıoğlu, Karadeniz’i güneye bağlayan ve hizmete giren Ovit Tüneli ile Rize-Artvin Havalimanı’nın bölgeye önemli katkı sağladığını belirtti. Bu gelişmelerin, zaten bir marka olan Rize’nin turizmde ve ekonominin diğer alanlarında ismini duyuracağını aktaran Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Karadeniz’e olduğu gibi tüm Türkiye’ye önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Rize’ye önem verdiklerini, ilkokul, fen lisesi ve imam hatip lisesi yaptıklarını, Ardeşen, Çayeli ve Pazar’a ise 3 yeni okul daha kazandıracaklarını aktardı. Rize denilince en büyük değer verdiği kişilerin başında Hayati Yazıcı’nın geldiğini belirten Hisarcıkloğlu, adalet duygusuna hayran olduğunu, Sarp Sınır Kapısı’nın onun bakanlığı döneminde modernize edildiğini vurguladı.


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