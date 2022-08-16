Bankalar yılın ilk yarısına ait bilançolarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bankalar yılın ilk yarısında ait bilanço rakamlarını açıklandı.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Halkbank yılın ilk yarısı sonunda, toplam kredilerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916.6 milyar TL’ye yükseltti. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52.1 artarak 1 trilyon 90 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleşmiştir. İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari olarak yeni fırsatlar buldukları bu dönemde, Bankamız girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ’lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir” diye konuştu.

1.3 TRİLYON TL’LİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Vakıfbank, 2022 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artırarak 1.3 trilyon TL’ye yükseltti ve nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 965 milyar TL destek verdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamızın 2022 yılının ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği, yıllık bazda yüzde 65 artarak 965 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 58 artışla 726 milyar TL seviyesine çıktı” dedi. Üstünsalih, “Katma değer yaratan, üretim odaklı, ülkemiz ihracatını destekleyen ticari müşterilerimize kullandırdığımız krediler ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 65 artarak 571 milyar TL’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

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EKONOMİYE 639 MİLYAR TL DESTEK

Akbank, 2022 yılının ilk yarısında 21 milyar 157 milyon TL konsolide net kâr elde etti. 2022 yılı finansal performansını değerlendiren, Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Salgın dönemiyle başlayan ve jeopolitik riskler nedeniyle artan tedarik zinciri problemleri, tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Bu durum küresel enerji ve gıda fiyatlarında artışı tetiklerken, yine küresel anlamda enflasyonun da temel ekonomik risklerden biri olarak uzun bir dönem karşımızda olacağını gösteriyor” açıklamasında bulundu. Banka, 2022’nin ilk yarısında ekonomiye 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 milyar TL kredi kredi desteği sağladı. Bankanın toplam mevduatı ise 622 milyar TL’ye, aktifleriyse 981 milyar TL’ye ulaştı. Akbank’ın yeni müşteri kazanımı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 katına çıktı.

İLK YARI NET KÂRI YÜZDE 270 ARTTI

Garanti BBVA, 2022 yılı ikinci çeyreğinde 12 milyar 918 milyon TL konsolide net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre kârını yüzde 56 oranında artıran bankanın ilk yarı net dönem kârı, yıllık yüzde 270 oranında artışla 21 milyar 181 milyon TL oldu. Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek de 799 milyar 546 milyon 822 bin TL olarak açıklandı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bankamız ikinci çeyrekte de ekonomik aktivitenin oluşturduğu ivmeyle, değer oluşturmaya devam etti. Bankacılık sektörü, son dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Türk lirası üzerinden büyümesini sürdürdü. Bankamız KKM konusunda sektördeki en aktif bankalardan biri olarak toplam hacmin yaklaşık yüzde 11’ini gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı.

876 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLADI

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2022 itibarıyla, yıl sonuna göre yüzde 23.7 artırarak 1.15 trilyon TL seviyesine yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Her zaman olduğu gibi, bu dönemde de ekonomimize desteğimizi sürdürerek, kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik” dedi. Bankanın aktifinde ağırlıklı paya sahip olan nakdi kredi hacmi haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılsonuna göre yüzde 26.8 artarak 652.1 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde yüzde 15.8 artarak 223.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece, İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 876 milyar TL düzeyine ulaştı. 6 ayda 23 milyar TL düzeyinde kâr eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 124.8 milyar TL’ye oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE 11.9 MİLYAR TL’LİK KÂR

Yapı Kredi ikinci çeyrekte 11.92 milyar lira net kâr açıkladı. 6 aylık dönemde 19.2 milyar lira net kâr elde eden bankanın, ekonomiye sağladığı kaynak, 731 milyar lira oldu. Konsolide bazda aktif büyüklüğü yüzde 78 yıllık artışla 991 milyar TL’ye yükselen Yapı Kredi’nin nakdi kredi hacmi yüzde 61 artışla 513.3 milyar liraya, toplam mevduatı ise 517.7 milyar TL’ye ulaştı. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16.7 oldu. Küresel olarak konjonktürel belirsizliklerin hakim olduğu yılın ilk yarısında da başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm paydaşlara değer katmayı sürdürdüklerini ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “2022’nin ilk yarısında güçlü performansımızı devam ettirdik. Kredi hacminde özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16.1 oldu.”

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