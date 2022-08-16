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Avrupa’nın en yoğunu İstanbul Havalimanı

16.08.2022 - 08:20
Avrupa’nın en yoğunu İstanbul Havalimanı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı’nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı. Ayrıca Türk Hava Yolları da günlük ortalama 1488 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3’üncü sırada yer aldı.


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