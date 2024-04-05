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Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi... Emekliye 18.000 TL

05.04.2024 - 10:49 | Son Güncelleme :
Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi... Emekliye 18.000 TL | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile kamu bankalarında emekli promosyonları 12 bin TL'ye çıkarıldı. Bu adımdan sonra özel bankalar da Nisan ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncelledi. Yeni güncelleme ile bazı özel bankalarda promosyon miktarı 18 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emekli olmaya hak kazananlar ya da bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL'ye çıkaracağını açıkladı. Erdoğan "Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum." dedi. Kamu bankaları güncellenmiş maaş promosyonlarını 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırmaya başladı.

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ÖZEL BANKALAR DA GÜNCELLEMEYE BAŞLADI

Kamu bankalarındaki promosyon artışı üzerine özel bankaların da Nisan ayı itibarıyla promosyon miktarlarını arttırdı. Bazı bankalar promosyon miktarlarını 18 bin TL'ye kadar çıkardı.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING BANK

ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 15.000 TL'ye varan promosyon vaadediliyor.

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,

15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,

20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

AKBANK

Akbank da promosyon miktarını 17.500 TL'ye çıkarttı. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

YAPI KREDİ
 

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank emekli müşterilerine 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM 

Bankadan yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunululuyor. 

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmakta olduğunu belirten banka "Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir" demekte. 

VAKIFBANK 

Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle: 

Bir aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL,
10.000-15.000 TL  arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

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HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.

Maaş Tutarı                        Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL     8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL    10.000 TL
20.000 TL ve üzeri               12.000 TL


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