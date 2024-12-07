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Bankada parası olanlar dikkat! Limit 950 bin liraya yükseldi

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#Banka#Mevduat#Bigpara
Bankada parası olanlar dikkat Limit 950 bin liraya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:31

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yeniden değerleme oranını baz alarak devlet garantisi altında olan mevduat tutarını 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltti.

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Parasını mevduat ya da katılım fonunda değerlendirenlere ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, devlet garantisi altındaki tutarı güncelledi.

650 bin lira olan devlet garantisi altındaki tutar 950 bin liraya yükseltildi.

Yılbaşından itibaren yeni tutar geçerli olacak.

950 BİN LİRA NEYİ İFADE EDİYOR?

Örnekle anlatmak gerekirse, TMSF bankaların iflas etme riskine karşı mevduat sahiplerinin 950 bin liraya kadar olan paralarını garanti altına alıyor ve iflas durumunda mudiye ödemesini yapıyor.

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#Banka#Mevduat#Bigpara

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