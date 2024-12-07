Bankada parası olanlar dikkat! Limit 950 bin liraya yükseldi

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Parasını mevduat ya da katılım fonunda değerlendirenlere ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, devlet garantisi altındaki tutarı güncelledi.

650 bin lira olan devlet garantisi altındaki tutar 950 bin liraya yükseltildi.

Yılbaşından itibaren yeni tutar geçerli olacak.

950 BİN LİRA NEYİ İFADE EDİYOR?

Örnekle anlatmak gerekirse, TMSF bankaların iflas etme riskine karşı mevduat sahiplerinin 950 bin liraya kadar olan paralarını garanti altına alıyor ve iflas durumunda mudiye ödemesini yapıyor.